Соловьёв — о Бузовой: когда увидел её первый раз на льду — испугался

Олимпийский чемпион в команде, российский фигурист Дмитрий Соловьёв прокомментировал первое выступление в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Партнёршей Соловьёва стала телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова.

«Оля очень старается. Но когда я увидел её первый раз на льду — испугался. Она даже не ехала по льду. Передвигалась по льду, не поднимая ноги. Это был силуэт скрюченной фигуры, издалека я даже не узнал, кто это. И даже немного закатил глаза. А когда мы начали кататься, сразу понял, что в ней столько упёртости — мы сработаемся», — приводит слова Соловьёва «Комсомольская правда».

Первый выпуск очередного сезона телешоу «Ледниковый период» вышел в эфир Первого канала сегодня, 3 октября.