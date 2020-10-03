Алексей Ягудин показал, как добирается на съёмки «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, как добирается в «Лужники», где проходят съёмки очередного сезона телешоу «Ледниковый период».
Ягудин в домашнем халате и тапочках сделал кофе, надел тёмные очки, встал на скейтборд и прямо в таком виде поехал по автодорогам, ведущим из его дома в «Лужники». Из гримёрки Алексей уже вышел в костюме и на коньках и отправился на лёд.
«Я уехал в «Лужники» на «Ледниковый период»! Догоняйте, включайте Первый канал. Погнали...» — написал Ягудин.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Первый выпуск очередного сезона телешоу «Ледниковый период» вышел в эфир Первого канала сегодня, 3 октября. Соведущей Ягудина является олимпийская чемпионка Алина Загитова.
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