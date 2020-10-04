Тодоренко рассказала, как отнеслась к поцелую её мужа с Ильиных в «Ледниковом периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как отнеслась к тому, что первый номер её мужа, Влада Топалова, с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных начинается с поцелуя.

«Это театр, надо быть подготовленными. Влад, например, со своей партнёршей в первом номере целовался. Помню, пришёл домой и робко говорит: «Там наметили поцелуй. Ну, как бы не совсем поцелуй — мы щёками касаемся и немного уголками губ». А я сказала, мол, класс, круто, давай посмотрим, как это будет! И вышло очень хорошо, мы смотрели с сыном, он кричал: «Папа, тётя!». Я говорю: «Да, классно! Папа, тётя — всё это классно!». Главное, чтобы всё было красиво и оставалось на льду.

Это шоу, в котором мы играем. Конечно, просыпается спортивный интерес: а на что я способен, а смогу ли я лучше, а перепрыгну ли я себя? Ты пытаешься быть лучшей версией себя, встать на другую ступеньку. Хочется быть лучше? Да. Хочется победить? Конечно. Но это победа над самим собой», — приводит слова Тодоренко People Talk.

Тодоренко также принимает участие в «Ледниковом периоде» — вместе с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.