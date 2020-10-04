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Аделина Сотникова получила почётный знак ФФККР за достижения в фигурном катании

Аделина Сотникова получила почётный знак ФФККР за достижения в фигурном катании
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Аделина Сотникова получила почётный знак Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) за выдающиеся достижения. Об этом сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

«Аделине вручен документ под номером один», — цитирует Когана «Р-Спорт».

Александр также отметил, что решение об учреждении почетного знака «За выдающиеся достижения в фигурном катании» было принято на исполкоме ФФККР.

Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр. 2 марта фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 23 лет.

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