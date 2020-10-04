Тарасова отреагировала на открытие Сотниковой школы фигурного катания

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что результат работы открытой сегодня школы олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой станет виден через несколько лет.

«Очень хорошо, что наши спортсмены, особенно олимпийские чемпионы, открывают катки, на которых они будут работать. Дай бог, чтобы они работали, не жалея живота своего, чтобы на часы не смотрели. Потому что их брали такими же маленькими и работали с ними, они и выросли в тех, кем их знает вся страна. И они теперь должны стараться. Пока что Аделина сделала эту школу, а что получится из каждого её ученика, получится ли тренер, это мы будем смотреть на протяжении нескольких лет.

Надо пройти какой-то путь, а потом можно что-то сказать. Конечно, она может и программы ставить, она хорошо слышит музыку, у неё были прекрасные педагоги, включая меня, кстати. Она хорошо владеет коньком. Всё равно с чего-то надо начинать эту настоящую, тяжёлую, профессиональную работу. Очень холодную работу с горячими детскими сердцами.

Надо много всего проделать, чтобы успехи появились. Их никто не блюдечке с голубой каёмочкой не принесёт. Нужно вкалывать самой, учить самой, всё надо делать самой. И коллег подбирать самой, тех, которые будут смотреть в одну сторону", — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».