Илья Авербух жёстко раскритиковал комментаторов «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух поддержал телезрителей, раскритиковавших закадровое ведение первого выпуска очередного сезона «Ледникового периода» комментатором Александром Гришиным. Зрителям не понравилось, что комментаторы мешали смотреть номера, отвлекая «своей говорильней».

«Больше вы этого, простите, «поноса тщеславия фром Гришин» никогда не услышите. Обещаю! Спасибо! Так всегда было и так будет! То, что было, было помешательством, которого я никак не ожидал и не проверил. Мне большой урок!» — написал Авербух, отвечая на комментарии подписчиков на своей странице в «Инстаграме».

Первый выпуск нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» вышел в эфир Первого канала накануне, 3 октября.