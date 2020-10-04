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Дочь Навки и Пескова заняла третье место на детских соревнованиях по фигурному катанию

Дочь Навки и Пескова заняла третье место на детских соревнованиях по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцах на льду, рассказала об успехах своей младшей дочери – шестилетней Надежды, отцом которой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Надя Пескова приняла участие в детских соревнованиях по фигурному катанию в Подмосковье и заняла третье место в своей возрастной группе.

«Сегодня Надюша заняла 3-е место, но мы стремимся к первому! Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! Мотивация получена, цель видим, работаем и ещё раз работаем», — написала Навка на своей странице в «Инсаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Навка и Песков женаты уже 5 лет. У Татьяны также есть старшая дочь, 20-летняя Александра, отцом которой является тренер Александр Жулин.

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