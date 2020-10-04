«Микеланджело, где ты?! Ваяй». Подписчики отреагировали на фото Александры Степановой

Неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка позирует сидя. На чёрное боди, подчёркивающее грудь Александры, накинут пиджак. По первому плану скрещены длинные руки и ноги Степановой.

Фото можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой фигуристки и её скульптурными формами.

vidyulia: Какие точёные линии. И какая красивая Саша. Фотограф просто золото. Невероятное по красоте фото.

viktorrtishchev: Микеланджело, где ты...?! Ваяй…



dasha_2005_0_: Богиня, не иначе.



linochka97: Звезда.

slepichev: Обжёгся так, что пришлось неотложку вызывать.

iuliiakuzmina952: Александра, это просто умопомрачительное фото! Просто шедевр! И вы, как всегда, просто прекрасны!

shkiper_9: Это чумааааа.



ektova_katya: Огненная девушка.