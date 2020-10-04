Боброва — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: главное, чтобы решение пошло ей во благо

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, рассказала, как отнеслась к возвращению своей подруги Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.
«Я прекрасно общаюсь с Женей. Но не вдавалась в подробности этого перехода — дружба дружбой, а у Жени своя карьера и своя голова на плечах. Как подруге, мне главное, каким бы ни было решение, чтобы оно пошло ей во благо. Если она считает, что так лучше, я готова её поддержать. Женя попала в неприятную ситуацию — недавно перешла к иностранному специалисту, тренировалась, впитывала новые знания, как губка, менялась в лучшую сторону. Но из-за пандемии она не может работать с Брайаном Орсером, потому что он не может приехать сюда, а Женя не может отправиться к нему. Тренироваться так, как она выходила в последнее время — с телефоном — конечно, не дело, если она хочет добиваться высоких результатов. Так продолжаться не могло. С другой стороны, Этери Георгиевна знает Медведеву с детства, а Женя знает, куда она возвращалась», — приводит слова Бобровой «Команда России».
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