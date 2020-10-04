Боброва: были мысли вернуться в спорт, но я их отпустила. И Соловьёв тоже

Олимпийская чемпионка в команде, российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, что в начале 2020 года задумалась о возвращении на лёд, но после ситуации с пандемией коронавируса отпустила эти мысли.

«Был момент, где-то после Нового года, когда я начала задумываться: а какие обязательные танцы будут в следующем сезоне, как складывается ситуация в танцах на льду? От людей, связанных с руководством нашей национальной федерации, стала слышать полунамеки. Вот если вспоминать 2018-й, когда очень многих по непонятным причинам не допустили до Олимпиады… Я слышала такое и даже не задумывалась, но другие люди донесли до меня мысль: а вдруг нас попросят вернуться?

Это посеяло небольшое зерно сомнений. Возможно, мы с Димой еще не сказали своего последнего слова? У нас были яркие программы, были соревнования, когда зал вставал. Но не хватает чего-то по-настоящему грандиозного, чтобы можно было сказать: вот теперь точно всё, лучше точно быть не может. И на этом закончить. Нам по ходу карьеры то одно, то другое мешало расправить крылья и взлететь так, как мы с Димой хотели. И мы начали потихоньку обсуждать: «А что, если вдруг?», «смотри, какую я музыку нашёл хорошую», «а я поддержку придумала». Но недавно я эту мысль отпустила. И Дима, мне кажется, тоже отпустил. Видимо, это был период, который надо просто пережить. У кого-то он наступает сразу, у нас — через полтора года. Я поняла, что больше не хочу терзать себя этими мыслями. Я выступаю в «Ледниковом периоде», сейчас очень сложная ситуация вокруг. В том числе и в фигурном катании. Летние Игры уже перенесли, что будет с зимними? Никто не понимает, что происходит. Поэтому я выдыхаю и думаю: и слава богу, что мы закончили», — приводит слова Бобровой «Команда России».