«Лучезарная хулиганка». Подписчики оценили игривый образ Софьи Самодуровой
Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Самодурова позирует в объёмном худи брусничного цвета и коротких шортах из шотландки.
Фото можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».
Подписчики по достоинству оценили хулиганистый образ 18-летней фигуристки из Санкт-Петербурга.
vidyulia: Обожаю этот хулиганисто-яркий образ. Хулиганистый, дерзкий и яркий. Здорово.
rus799lan: Лучезарная хулиганка.
luchkov.ivan: Секси!
alessiagrig: Смесь хулиганки и ангелочка.
moroz21286: Смело, в меру дерзко и очень красиво. Софья, превосходно.
aleksandr.yuntsevich: Суперская!
desolne: Прекрасная хулиганка из Санкт-Петербурга.
Софья Самодурова показала фотографии с проката произвольной программы
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