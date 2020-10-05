«Лучезарная хулиганка». Подписчики оценили игривый образ Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Самодурова позирует в объёмном худи брусничного цвета и коротких шортах из шотландки.

Фото можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».

Подписчики по достоинству оценили хулиганистый образ 18-летней фигуристки из Санкт-Петербурга.

vidyulia: Обожаю этот хулиганисто-яркий образ. Хулиганистый, дерзкий и яркий. Здорово.

rus799lan: Лучезарная хулиганка.

luchkov.ivan: Секси!

alessiagrig: Смесь хулиганки и ангелочка.

moroz21286: Смело, в меру дерзко и очень красиво. Софья, превосходно.

aleksandr.yuntsevich: Суперская!

desolne: Прекрасная хулиганка из Санкт-Петербурга.