Трусова перестала работать с тренером Розановым

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова больше не тренируется с Сергеем Розановым. При этом спортсменка не занимается в группе Александра Волкова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. До этого спортсменка выступала под руководством тренера Этери Тутберидзе. Розанов ушёл от Тутберидзе к Плющенко одновременно с Трусовой.

«У академии Плющенко пока нет второго льда. Трусова действительно больше не работает с Розановым, её тренируют Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев, но конфликтов там не было. С группой Волкова она по времени не пересекается, они не работают друг с другом», — сообщил источник.