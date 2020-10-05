Авербух признал, что зря критиковал комментатора Гришина за «понос тщеславия»

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух признался, что сожалеет о критике в адрес комментатора телешоу «Ледниковый период» Александра Гришина.

Напомним, ранее Авербух поддержал телезрителей, раскритиковавших закадровое ведение Гришиным первого выпуска очередного сезона «Ледникового периода». Он пообещал тогда, что зрители больше никогда не услышат «поноса тщеславия фром Гришин».

«Конфликта с Гришиным уже нет. Мы продолжаем сотрудничество.

Я очень сожалею о своём эмоциональном выпаде. Мы всё решили, всё будет в следующей программе. Каждый друг друга услышал. Но ещё раз: моё эмоциональное выступление в «Инстаграме» было неправильным», — приводит слова Авербуха Sport24.