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Авербух признал, что зря критиковал комментатора Гришина за «понос тщеславия»

Авербух признал, что зря критиковал комментатора Гришина за «понос тщеславия»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух признался, что сожалеет о критике в адрес комментатора телешоу «Ледниковый период» Александра Гришина.

Напомним, ранее Авербух поддержал телезрителей, раскритиковавших закадровое ведение Гришиным первого выпуска очередного сезона «Ледникового периода». Он пообещал тогда, что зрители больше никогда не услышат «поноса тщеславия фром Гришин».

«Конфликта с Гришиным уже нет. Мы продолжаем сотрудничество.

Я очень сожалею о своём эмоциональном выпаде. Мы всё решили, всё будет в следующей программе. Каждый друг друга услышал. Но ещё раз: моё эмоциональное выступление в «Инстаграме» было неправильным», — приводит слова Авербуха Sport24.

Илья Авербух жёстко раскритиковал комментаторов «Ледникового периода»
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