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Алина Загитова удостоилась звания самой красивой спортсменки мира от японского журнала

Алина Загитова удостоилась звания самой красивой спортсменки мира от японского журнала
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Японский журнал The Digest признал олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании россиянку Алину Загитову самой красивой спортсменкой мира. Журналисты оценили недавний пост Загитовой в «Инстаграме», в котором спортсменка поделилась фотографиями.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

«В сочетании с уже привычным здоровым обликом дикий стиль этих фото также привлекает внимание. Её [Загитову] можно назвать самой красивой спортсменкой в мире», — отмечается в материале издания.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

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