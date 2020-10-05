Алина Загитова — о работе в «Ледниковом периоде»: это для меня новый опыт, другая роль

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о съёмках в телевизионном проекте «Ледниковый период», первый выпуск которого вышел в эфир 3 октября.

«Это для меня новый опыт. Вообще другая роль, потому что я здесь уже не как спортсменка, а как ведущая. Естественно, если что-то новое, то ты начинаешь больше волноваться. Я думаю, постепенно это волнение уйдёт и под конец его вообще не будет.

Я просыпаюсь часов в 8 утра, делаю себе маски, массажи для лица. Если есть время, съёмка чуть позже, то я ещё бегаю утром, а потом первая прихожу, потому что мне делают макияж, он достаточно долгий. Расспрашиваю конкурсантов, что нового за эту неделю произошло, и уже потом читаю текст.

Наверное, это уже со спорта взято. Я перфекционист и люблю, когда у меня всё идёт по расписанию, чётко. Я знаю, что я буду делать, и пытаюсь делать всё хорошо, что от меня просят, пытаюсь делать на максимуме. Это интересно, потому что ты наблюдаешь за людьми, смотришь на их реакцию, а они в ответ тебя поддерживают так же, как на соревнованиях", — сказала Загитова Первому каналу.