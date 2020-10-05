«Я балерун!» Алексей Ягудин станцевал для дочерей
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин исполнил оригинальный танец с элементами балета для дочерей — десятилетней Елизаветы и пятилетней Мишель.
«Я балерун!» — говорит Ягудин в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
«Годы берут своё, но… «природную красоту» никуда не спрячешь. P.S.: Николай Цискаридзе, прошу обратить на меня внимание», — написал Ягудин.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Кроме олимпийского золота в активе Ягудина четыре победы на чемпионатах мира и три награды высшей пробы, завоёванные на первенствах континента. В настоящее время Ягудин вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой — ведущий телешоу «Ледниковый период».
Алексей Ягудин поздравил с первым юбилеем младшую дочь Мишель
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