«Star Wars — приучаемся к классике смолоду». Траньков показал, как укладывает дочь спать
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в соревнованиях спортивных пар вместе с будущей женой Татьяной Волосожар, показал, как укладывает спать трёхлетнюю дочь Анжелику. Траньков изображает известного героя «Звёздных войн» Дарта Вейдера.
«Сказки на ночь. Star Wars — приучаемся к классике смолоду. Darth Vader желает всей галактике спокойного сна, да прибудет с вами сила, юные падаваны», — написал Траньков.
Видео можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
Кроме олимпийских побед, в активе Транькова и Волосожар золото чемпионата мира 2013 года и два серебра первенств планеты (2011, 2012), а также четыре победы на чемпионатах Европы(2012, 2013, 2014, 2016).
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