Иван Ургант пошутил, что суррогатной матерью сына Плющенко стала Тутберидзе

Известный телеведущий Иван Ургант пошутил на тему того, что суррогатной матерью второго сына Евгения Плющенко от Яны Рудковской, появившегося на свет в сентябре, стала тренер Этери Тутберидзе. Напомним, в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли сразу две топовые фигуристки, а именно Александра Трусова и Алёна Косторная.

«Поздравляем Яну, поздравляем Женю. Назвали сына Арсением, мы радуемся. Конечно, мы ещё радуемся за Гном Гномыча [семилетнего сына Плющенко и Рудковской Сашу], чьи молитвы наконец подействовали, были услышаны.

Это уже второй сын Яны и Евгения. Осталось родить пять, чтобы в Янином TikTok появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей».

Евгений и Яна сообщили, что ребёнок был рождён при помощи суррогатной матери. Многие бросились искать, кто это был. Если логически рассуждать, это Этери Тутберидзе. Потому что за последний год все новые дети Плющенко от неё», — сказал Ургант в передаче «Вечерний Ургант».