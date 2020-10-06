«Если Трусова сделает заявленный контент, тяжело будет всем». Жулин — о Кубке России

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 10 по 13 октября.
«Уверен, что у девочек всё будет хорошо. Они у нас сильные. Можно сделать скидку на пандемию, все немного позже приступили к набору формы. Возможно, какие-то ошибки будут присутствовать.
Сумеет ли Валиева побороться с Трусовой? Здесь вопрос в том, сколько четверных сделает Трусова. Если она сделает контент, который заявляла, бороться с Трусовой тяжело будет всем. Надо смотреть при прочих равных. Валиева же тоже должна исполнить четверной прыжок. Если Трусова и Валиева исполнят два четверных, то ставку я бы сделал на Валиеву из-за второй оценки.
Что касается Медведевой, то восстановиться за несколько недель очень тяжело. Также у неё и тренер поменялся», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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