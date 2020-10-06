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Алина Загитова предстала в новом образе для съёмок «Ледникового периода»

Алина Загитова предстала в новом образе для съёмок «Ледникового периода»
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова предстала в новом образе для съёмок телепроекта «Ледниковый период». Загитова опубликовала видео в персиковом платье и юбке.

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Предполагалось, что спортсменка может вернуться в 2020 году, но она решила заняться съёмками в телешоу.

Загитова стала ведущей «Ледникового периода» вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным. Первый выпуск нового сезона шоу был показан на Первом канале 3 октября.

Алина снялась с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12-13 сентября в Москве. В сентябре 2020 года она поступила на первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Алина Загитова обратилась к болельщикам
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