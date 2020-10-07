Паненкова: восхищалась Плющенко, но стремилась быть такой, как Липницкая

Дарья Паненкова, бывшая ученица Этери Тутберидзе, недавно объявившая о завершении карьеры, рассказала о своих кумирах. Паненкова начинала кататься в 2006 году.
«Когда мне было 9 лет, начала следить за Юлей Липницкой. Знакомые даже говорили, что мы похожи, когда делаем одинаковую причёску. Помните, Юля заплетала хвостик с косичкой, как на Олимпиаде? И когда я так же собирала волосы, мне говорили, что я напоминаю Липницкую. Я знала про других великих фигуристов, восхищалась Плющенко. Но стремилась быть такой, как Юля», — цитирует Паненкову «Матч ТВ».
После окончания карьеры Паненкова решила стать детским тренером. Карьеру она завершила вскоре после того, как заняла последнее место на чемпионате России. Из профессионального спорта она ушла в 17 лет.
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