Елена Ильиных отреагировала на слухи о нежелании работать с Алёной Косторной

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных, которая недавно стала тренером в академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, прокомментировала информацию о том, что она работает только с Александрой Трусовой, а с Алёной Косторной — нет, несмотря на желание спортсменки.
«Елена, вы правда отказались работать с Алёной в «Ангелах Плющенко»? Все СМИ уже об этом пишут...» — спросила Ильиных подписчица в «Инстаграме».
«Вообще не в курсе, откуда СМИ в каком-то курсе. Но читать забавно, конечно», — ответила она.
Фото: https://www.instagram.com/blackswanei/?hl=ru
Напомним, ранее сообщалось, что причина такого решения руководства академии состоит в том, что в «Ангелах Плющенко» стараются минимизировать пересечения Косторной и Трусовой как на катке, так и за его пределами.
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