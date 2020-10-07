Волосожар — Транькову: сколько раз сказать «я тебя люблю», чтоб передать всю силу чувства?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поздравила своего мужа Максима Транькова, также чемпиона ОИ, с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Транькову исполнилось 37 лет.
«Сколько раз надо сказать «я тебя люблю», чтобы передать всю силу этого чувства? Бесконечное количество раз! Сегодня особенно сильно хочется повторять это снова, и снова, и снова!
С днём рождения, моя любовь, мой самый родной человек, мой партнёр, моя опора, моя семья! Мой удивительный, надёжный, вдохновляющий, талантливый, всегда честный и открытый!
Спасибо твоей мамочке за то, что в этот день на свет появился ты! Не представляю, как это, если бы сегодня было просто обычное 7 октября, а не день рождения Максима Транькова.
Все пожелания, конечно, лично, но главное — будь счастлив, а мы с Ликусей [дочкой] всегда будем рядом и будем тебя поддерживать во всём! Безгранично любим, твои», — написала Волосожар в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Траньковым и семьёй.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
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