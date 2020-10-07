Евгения Медведева рискует пропустить и второй этап Кубка России
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева испытывает проблемы со спиной, вследствие чего может сняться со второго этапа Кубка России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«Медведеву беспокоит спина, в настоящее время неизвестно, выступит ли она в Москве», — сообщил источник.
Напомним, Медведева снялась с первого этапа Кубка России, который в сентябре прошёл в Сызрани. Второй этап пройдёт в Москве с 10 по 13 октября. На первом этапе победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова.
В межсезонье-2020 Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она занималась у канадского специалиста Брайана Орсера, к которому перешла в мае 2018 года.
Фильм с участием Евгении Медведевой вошёл в программу Московского кинофестиваля
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