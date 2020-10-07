В Санкт-Петербурге готовят проект системы трансферов в фигурном катании

Новый президент федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал, что готовит проект трансферной системы, чтобы через год представить его руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В межсезонье произошло сразу несколько громких трансферов, среди которых был переход Алёны Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко», а также одиночника Михаила Коляды — от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину.

«Мне кажется, не хватает некоторой смены в системе — мне непонятна суть перехода спортсменов от одного тренера к другому, это должно быть профессиональной историей. Неправильно, когда ты полжизни тренируешь спортсмена, а потом в любую секунду он встаёт и уходит туда, куда захочет. Моя команда видит решение в разработке системы трансферов в фигурном катании на опыте игровых видов спорта. Она во всех видах в принципе одинакова, различия лишь в нюансах.

Берём, условно, спортсмена, который долгое время где-то тренируется. Его хотят взять в другую команду? Значит, за него будут платить, потому что команда и школа его воспитывали, у него есть определённая трансферная стоимость. И тренеры должны быть обеспечены гарантией, потому что они взращивают молодёжь, а та потом может взять и уйти, а это для специалиста большой удар.

В моей команде работают профессионалы, которые займутся разработкой этого механизма, всё должно быть продумано до мелочей, думаю, на это у нас может уйти где-то около года, и тогда можно будет двигаться дальше. Для меня важно, чтобы таких ситуаций, как с Плющенко и Тутберидзе, больше не было, для этого должна работать система агентов, менеджеров, и только тогда можно будет говорить о потоке финансов в этот вид спорта. То, что происходит в фигурном катании, должно оставаться в фигурном катании — эта ситуация не должна становиться общественным достоянием, не должна в негативном свете обсуждаться на каждом углу, не должна быть камнем раздора", — приводит слова Чопозова ТАСС.