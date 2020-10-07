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Этери Тутберидзе поблагодарила Владимира Путина за поддержку российского спорта

Этери Тутберидзе поблагодарила Владимира Путина за поддержку российского спорта
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, которая была признана лучшим тренером 2020 года по итогам премии Международного союза конькобежцев (ISU), поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.

«С Днём Рождения, Владимир Владимирович! Здоровья Вам и сил в реализации всех благих намерений! Спасибо Вам огромное за поддержку российского спорта», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.

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