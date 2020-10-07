Загитова — Путину: с днём рождения, Владимир Владимирович!

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.

В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Загитова опубликовала фотографии с вручения ордена Дружбы за победу на Олимпийских играх в Пхёнчхане и написала: «С днём рождения, Владимир Владимирович!»

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, летом Алина поступила на факультет журналистики и стала ведущей «Ледникового периода» на Первом канале.