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Евгений Плющенко поздравил с днём рождения Владимира Путина

Евгений Плющенко поздравил с днём рождения Владимира Путина
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.

«С днём рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, сил и новых успехов в укреплении величия России», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

На совместных фотографиях Путин и Плющенко изображены как в официальной обстановке, так и на соревнованиях.

Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.

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