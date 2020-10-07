Евгений Плющенко поздравил с днём рождения Владимира Путина

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.



«С днём рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, сил и новых успехов в укреплении величия России», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

На совместных фотографиях Путин и Плющенко изображены как в официальной обстановке, так и на соревнованиях.

Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.