Евгений Плющенко поздравил с днём рождения Владимира Путина
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.
«С днём рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, сил и новых успехов в укреплении величия России», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
На совместных фотографиях Путин и Плющенко изображены как в официальной обстановке, так и на соревнованиях.
Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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