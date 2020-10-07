10-летняя Алёна Жилина из «Ангелов Плющенко» исполнила на тренировке аксель в 3,5 оборота

Десятилетняя Алёна Жилина, младшая сестра Вероники Жилиной, стала героиней сегодняшних новостей из «Академии Плющенко». Во время тренировки в зале Алёна выполнила тройной лутц после того, как съехала с беговой дорожки.

Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Позднее, уже на льду, Алёна Жилина исполнила аксель в три с половиной оборота.

«Сёстры Жилины рушат все стереотипы фигурного катания! Знакомьтесь, Алёна Жилина, 10 лет, — 3,5 аксель! Умница! Отличная работа тренеров Людмилы Алфёровой и Розанова Сергея!» — написал на своей странице в «Инстаграме» двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».