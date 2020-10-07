10-летняя Алёна Жилина из «Ангелов Плющенко» исполнила на тренировке аксель в 3,5 оборота
Десятилетняя Алёна Жилина, младшая сестра Вероники Жилиной, стала героиней сегодняшних новостей из «Академии Плющенко». Во время тренировки в зале Алёна выполнила тройной лутц после того, как съехала с беговой дорожки.
Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
Позднее, уже на льду, Алёна Жилина исполнила аксель в три с половиной оборота.
«Сёстры Жилины рушат все стереотипы фигурного катания! Знакомьтесь, Алёна Жилина, 10 лет, — 3,5 аксель! Умница! Отличная работа тренеров Людмилы Алфёровой и Розанова Сергея!» — написал на своей странице в «Инстаграме» двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп
- 7 октября 2020
-
20:20
-
20:05
-
19:41
-
19:28
-
19:08
-
18:16
-
18:02
-
17:34
-
15:41
-
13:26
-
12:37
-
12:17
-
11:15
-
11:03
-
10:44
-
09:20
- 6 октября 2020
-
23:32
-
20:35
-
19:41
-
18:42
-
16:15
-
14:36
-
12:30
-
10:40
-
10:03
-
00:24
- 5 октября 2020
-
23:24
-
21:53
-
19:31
-
15:30
-
14:51
-
10:34
-
09:17
-
00:57
- 4 октября 2020
-
22:45
Партнерский контент