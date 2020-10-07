«Путь будущей чемпионки». Татьяна Навка опубликовала видео выступления 6-летней дочери

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцах на льду, показала видео выступления младшей дочери – шестилетней Надежды, отцом которой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Надя Пескова приняла участие в детских соревнованиях по фигурному катанию в Подмосковье и заняла третье место в своей возрастной группе.



«Выкладываю долгожданное видео, как и обещала. Так сказать, путь будущей чемпионки… Начало. Хотя мы предполагаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».