«Путь будущей чемпионки». Татьяна Навка опубликовала видео выступления 6-летней дочери
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцах на льду, показала видео выступления младшей дочери – шестилетней Надежды, отцом которой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Надя Пескова приняла участие в детских соревнованиях по фигурному катанию в Подмосковье и заняла третье место в своей возрастной группе.
«Выкладываю долгожданное видео, как и обещала. Так сказать, путь будущей чемпионки… Начало. Хотя мы предполагаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
Дочь Навки и Пескова заняла третье место на детских соревнованиях по фигурному катанию
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