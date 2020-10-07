Попова: Загитова совершенно не обязана разговаривать на уровне с топовыми ведущими

Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, ответила критикам дебютного выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Алина всю жизнь занималась спортом. Она не совершенствовала себя как диктор, как ведущий. Она совершенствовала себя как спортсмен. И ей, как медийной личности, олимпийской чемпионке, успешной спортсменке, предложили стать ведущей проекта. Она совершенно не обязана разговаривать на уровне с топовыми ведущими.

Даже с тем же Алексеем Ягудиным, который, во-первых, старше, во-вторых, опытнее в этом русле. Алина только начала появляться на телевидении. До этого всю карьеру она молча каталась. Выйдите на камеру перед зрительным залом и расскажите что-нибудь. Мы посмотрим на всех этих критиков», — приводит слова Поповой Sport24.