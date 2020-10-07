Попова: в других видах перекупать спортсменов — норма, а в фигурном катании — катастрофа

Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, рассказала о своём отношении к скандалам с переманиваниями в фигурном катании, которые в последнее время связаны с именем двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Плющенко один. И его достаточно для всего фигурного катания. Я не знаю, на самом деле, как относиться ко всем этим переманиваниям. Я вообще не особо уверена, что в фигурном катании вообще уместно слово «переманивать». Потому что у спортсмена одна карьера, и он ищет, что ему будет комфортно, интересно и удобно. У тренера есть поток спортсменов, определенные условия, в которых он работает и производит итоговый материал из этого всего. А у спортсмена одна карьера, своя, личная.

И он, как мне кажется, имеет полное право искать что-то новое для себя, для своего развития, не стоять на месте, куда-то идти. Я не считаю, что в фигурном катании можно применить это слово. Если ты предложил для человека более выгодные условия, чем те, что у него есть, то это не переманивание, это нормальная сделка. Почему в других видах спорта клубы перекупают спортсменов, и это считается нормой, а в фигурном катании это всемирная катастрофа, преступление, предательство и все эти страшные слова.

К примеру, Женя Медведева попробовала одного тренера, вернулась к старому. Это совершенно нормальная практика за рубежом. Я как-то не особо верю в эти переманивания. Раньше, много лет назад, когда половина из тех, кто сейчас смотрит фигурное катание, наверное, даже не родилась, были переходы спортсменов. И они всегда были совершенно нормальными. Это не шумело, не кричало, никто не страдал и не бился в слезах. Это совершенно нормальное спортивное явление», — приводит слова Поповой Sport24.