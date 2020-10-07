Жулин — о контрактной системе: воспитал пять сильных спортсменов — получил 5 млн руб

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин поддержал идею создания трансферной системы в фигурном катании.

«Очень интересная, хорошая идея, всё упрется только в суммы. Если она будет 500 тысяч — миллион рублей, будет более разумно, воспитал пять сильных спортсменов, получил пять миллионов рублей. Если будет прописано 10 миллионов рублей, никто платить не будет, это нововведение может обезопасить специалистов, которые вкладывают свои силы, но спонсорских денег у них нет. Чтобы не получалось как в игровых видах спорта, когда команды имеют миллионных игроков, но результат не показывают, а их команды не могут порой даже из группы выйти — мотивация такая», — приводит слова Жулина ТАСС.

Разговор о контрактной системе в фигурном катании возник после перехода Алёны Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».