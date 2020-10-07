Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая объяснила, почему не считает, что спорт лишил её детства.



«Спорт — это рулетка. Никогда не знаешь, что выпадет на этот раз. Мне выпало счастливое число, потому что иначе назвать то, как мне повезло с тренером, я не могу.

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Анна Владимировна Царева вела меня по жизни, как своего родного ребёнка. С заботой, беспокойством и, конечно же, со строгой дисциплиной. Именно это и помогло дойти до тех высоких результатов, которые я достигла.

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Я рада, что провела своё детство не на улице с пацанами, а создавая своё будущее на льду.

В то время, смотря на сверстников, которые ещё не понимали, чего они хотят от жизни, у меня уже было всё расписано. Уже в 15 лет я точно знала, что я буду делать, как я буду это делать и какой результат я получу в итоге. Сейчас я понимаю, что уже в то время, произошло моё становление как личности.

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Подводя итог, я очень рада, что жизнь сложилась именно так. Я не понимаю людей, которые говорят, что дети-спортсмены замучены, у них нет жизни и т. д. Смена деятельности — лучший отдых. В школе я работала головой, в спорте физически. Это же и есть главное правило гармоничного развития — затрагивать все сферы жизни. Поэтому спорт — это одно из лучшего из того, что было и есть в моей жизни», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».