«У нас спортсмен не может работать как крепостной». Ирина Роднина — о системе трансферов
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, президент федерации фигурного катания на коньках Москвы Ирина Роднина отреагировала на предложение президента федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергея Чопозова ввести в этом виде спорта систему трансферов.
«У нас спортсмен не может работать как крепостной. С другой стороны, должны быть какие-то правила перехода, должны учитываться средства, вложенные в него, как и везде.
Эта идея давно витает, у нас есть такое понятие, как двойной зачёт. В советское время эти зачётные очки и давали льготы и позиции организациям, которые готовили спортсмена, сейчас это уходит, поэтому это нормальная ситуация», — приводит слова Родниной ТАСС.
В Санкт-Петербурге готовят проект системы трансферов в фигурном катании
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