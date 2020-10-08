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«Какая встреча!» Екатерина Боброва показала милое фото с Евгенией Медведевой

«Какая встреча!» Екатерина Боброва показала милое фото с Евгенией Медведевой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Боброва и Медведева — давние подруги.

«Какая встреча!

Да! Да! Наконец-то мы встретились с моей Женей! И всё-таки сложно встречаться с друзьями, даже когда вы живёте одном городе, а не по разные стороны океана. Разное расписание, разный ритм жизни… Но, когда чего-то очень хочется, всегда можно найти лазейку.

Люблю тебя», — написала Боброва, прикрепив текст к фото с Медведевой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

Ранее стало известно, что Медведева рискует пропустить и второй этап Кубка России.

Евгения Медведева рискует пропустить и второй этап Кубка России
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