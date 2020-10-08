Расписание 2-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

С 10 по 13 октябие в Москве пройдёт второй этап Кубка России России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.
Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва
10 октября, суббота
13:15. Танцы на льду. Ритм-танец.
14:20. Мужчины. Короткая программа.
15:50. Женщины. Короткая программа.
17:40. Пары. Короткая программа.
18:30. Пары, юниоры. Короткая программа
11 октября, воскресенье
14:30. Танцы на льду. Произвольный танец.
15:45. Мужчины. Произвольная программа.
17:25. Женщины. Произвольная программа.
19:30. Пары. Произвольная программа.
20:15. Пары, юниоры. Произвольная программа.
12 октября, понедельник
13:45. Юноши, короткая программа.
16:20. Девушки, короткая программа.
18:15. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.
13 октября, вторник
13:00.Юноши. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Произвольная программа.
19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.
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