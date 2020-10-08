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Италия запустит собственную серию Гран-при с участием иностранных фигуристов

Италия запустит собственную серию Гран-при с участием иностранных фигуристов
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В 2021 году Италия запустит собственную серию Гран-при, в которой примут участие иностранные фигуристы, сообщает пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Италии на официальном сайте.

Гран-при будет состоять из четырёх этапов и финала серии, в котором будут разыграны денежные призы:

1-й этап — 24-25 октября, Бергамо
2-й этап — 21-22 ноября, Турин
3-й этап — 28-29 ноября, Энья
4-й этап — 5-6 декабря, Тренто
Финал — 13-14 февраля 2021 года

В соревновании примут участие известные итальянские фигуристы: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, Ребекка Гильярди/Филиппо Амброзини и другие. Помимо этого на каждом этапе будут выступать два или три иностранных спортсмена, чьи имена будут названы позднее.

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