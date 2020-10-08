Италия запустит собственную серию Гран-при с участием иностранных фигуристов

В 2021 году Италия запустит собственную серию Гран-при, в которой примут участие иностранные фигуристы, сообщает пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Италии на официальном сайте.

Гран-при будет состоять из четырёх этапов и финала серии, в котором будут разыграны денежные призы:

1-й этап — 24-25 октября, Бергамо

2-й этап — 21-22 ноября, Турин

3-й этап — 28-29 ноября, Энья

4-й этап — 5-6 декабря, Тренто

Финал — 13-14 февраля 2021 года

В соревновании примут участие известные итальянские фигуристы: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, Ребекка Гильярди/Филиппо Амброзини и другие. Помимо этого на каждом этапе будут выступать два или три иностранных спортсмена, чьи имена будут названы позднее.