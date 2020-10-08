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18-летняя фигуристка Нугуманова сломала ногу и снялась со второго этапа Кубка России

18-летняя фигуристка Нугуманова сломала ногу и снялась со второго этапа Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сломала ногу. По этой причине 18-летняя спортсменка не выступит на втором этапе Кубка России, который пройдёт в Москве с 10 по 13 октября.

«Дорогие мои люди, недавно я сломала ногу и сейчас восстанавливаюсь и готовлюсь к следующим соревнованиям. К сожалению, я не смогу принять участие во втором этапе Кубка России. Совсем скоро вы увидите меня на соревнованиях. Очень вас люблю, спасибо вам за вашу поддержку», — написала Нугуманова в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее стало известно, что второй этап Кубка России по фигурному катанию пропустит двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. 20-летняя спортсменка вновь пожаловалась на проблемы со спиной.

Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России
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