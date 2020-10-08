Источник: Плющенко начал консультировать Кихиру через соцсети

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал консультировать ведущую японскую фигуристку Рику Кихиру посредством общения в соцсетях. Об этом информирует издание Nikkan Gendai.
Кихира, учась у Плющенко, решила прибавить в артистизме, отмечается в материале издания.
18-летняя Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), чемпионка Японии (2020), серебряный призёр (2019), бронзовый призёр (2018), серебряный призёр командного чемпионата мира (2019).
Напомним, 37-летний Плющенко возглавляет тренерскую академию своего имени, где занимаются ведущие российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, которые в межсезонье-2020 перешли к нему от Этери Тутберидзе.
- 8 октября 2020
-
14:03
-
13:32
-
12:58
-
12:54
-
12:45
-
12:29
-
12:27
-
11:48
-
11:33
-
11:00
-
09:43
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:04
-
21:50
-
21:42
-
21:26
-
20:20
-
20:05
-
19:41
-
19:28
-
19:08
-
18:16
-
18:02
-
17:34
-
15:41
-
13:26
-
12:37
-
12:17
-
11:15
-
11:03
-
10:44
-
09:20
- 6 октября 2020
-
23:32
-
20:35
-
19:41