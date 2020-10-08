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Источник: Плющенко начал консультировать Кихиру через соцсети

Источник: Плющенко начал консультировать Кихиру через соцсети
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал консультировать ведущую японскую фигуристку Рику Кихиру посредством общения в соцсетях. Об этом информирует издание Nikkan Gendai.

Кихира, учась у Плющенко, решила прибавить в артистизме, отмечается в материале издания.

18-летняя Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), чемпионка Японии (2020), серебряный призёр (2019), бронзовый призёр (2018), серебряный призёр командного чемпионата мира (2019).

Напомним, 37-летний Плющенко возглавляет тренерскую академию своего имени, где занимаются ведущие российские фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова, которые в межсезонье-2020 перешли к нему от Этери Тутберидзе.

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