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Пара Мишина — Галлямов снялась со второго этапа Кубка России

Пара Мишина — Галлямов снялась со второго этапа Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Бронзовые призёры финала Гран-при в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустят этап Кубка России в Москве из-за коронавируса у партнёра.

«Мишина и Галлямов пропустят этап. У Галлямова положительный тест на коронавирус», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания на коньках России ТАСС.

Напомним, Мишина и Галлямов являются победителями юниорского чемпионата мира. Также на счету российских спортсменов победа на этапе Гран-при во Франции и бронзовые медали финала Гран-при сезона-2019/2020.

Ранее стало известно, что второй этап Кубка России по фигурному катанию пропустит двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. 20-летняя спортсменка вновь пожаловалась на проблемы со спиной.

Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России
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