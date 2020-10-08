Пара Мишина — Галлямов снялась со второго этапа Кубка России

Бронзовые призёры финала Гран-при в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустят этап Кубка России в Москве из-за коронавируса у партнёра.

«Мишина и Галлямов пропустят этап. У Галлямова положительный тест на коронавирус», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания на коньках России ТАСС.

Напомним, Мишина и Галлямов являются победителями юниорского чемпионата мира. Также на счету российских спортсменов победа на этапе Гран-при во Франции и бронзовые медали финала Гран-при сезона-2019/2020.

Ранее стало известно, что второй этап Кубка России по фигурному катанию пропустит двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. 20-летняя спортсменка вновь пожаловалась на проблемы со спиной.