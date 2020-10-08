«Что панику-то устраивать?» Ирина Роднина усмотрела тактический ход в снятии Медведевой
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной. Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября.
«Видно, сказался перерыв, нагрузки… Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело», — приводит слова Родниной Sport24.
Напомним, это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.
Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России
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