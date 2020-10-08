Татьяна Тарасова: по поводу четверных Медведевой надо спрашивать Этери Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной. Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября.
«Желаю Жене здоровья! Тяжело ли будет учить четверные? А она что, обещала четверные прыгать? Если вы об этом думаете, то она не обязательно думает об этом же. По этому поводу надо спрашивать Этери Тутберидзе», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, это уже не первое снятие Евгении Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.
Авербух: Медведева остаётся в строю. Конечно, она ещё вернётся на лёд
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