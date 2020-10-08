Мишин и Коляда встретились с Николаем Цискаридзе. Фото
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин и бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в мужском одиночном катании Михаил Коляда встретились с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе.
«Алексей Мишин и Михаил Коляда с легендой балета – Николаем Цискаридзе. Артист пожелал Михаилу и его наставнику двигаться только вперёд», — отмечается в подписи к фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
«Такая поддержка дорогого стоит», — отметил в комментариях один из пользователей.
Напомним, новая произвольная программа Коляды поставлена под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон» об артисте балета Рудольфе Нурееве.
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