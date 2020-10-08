Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Мишин и Коляда встретились с Николаем Цискаридзе. Фото

Мишин и Коляда встретились с Николаем Цискаридзе. Фото
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин и бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в мужском одиночном катании Михаил Коляда встретились с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе.

«Алексей Мишин и Михаил Коляда с легендой балета – Николаем Цискаридзе. Артист пожелал Михаилу и его наставнику двигаться только вперёд», — отмечается в подписи к фотографии.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

«Такая поддержка дорогого стоит», — отметил в комментариях один из пользователей.

Напомним, новая произвольная программа Коляды поставлена под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон» об артисте балета Рудольфе Нурееве.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020