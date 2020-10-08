«Уже не первый приступ». Евгению Медведеву обследуют в клинике спинальной нейрохирургии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пройдёт обследование по поводу травмы спины в московской клинике спинальной нейрохирургии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя клиники.
«Сроки восстановления Жени будут понятны только на следующей неделе. Обследоваться она будет в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии.
В пятницу у неё будет полное обследование, а дальше посмотрим, что на эту тему думают врачи. Это уже не первый её приступ», — сообщили в клинике.
Напомним, Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной. Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.
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