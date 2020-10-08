Урманов: закат карьеры Медведевой? Ну, пусть говорят

Чемпион Олимпийских игр 1994 года Алексей Урманов поделился мнением о решении чемпионки Олимпиады 2018 года Евгении Медведевой отказаться от выступления на этапе Кубка России в Москве. Ранее стало известно, что спортсменка снялась с соревнований из-за проблем со спиной.

«Закат карьеры для Медведевой? Ну, пусть говорят. Хотелось бы, чтобы этих девчонок было побольше. А как будет складываться дальше, посмотрим. Всем бы нам хотелось, чтобы такие спортсменки, как Женя, продолжали свою карьеру как можно дольше», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.