Траньков: Медведевой ни в коем случае не нужно спешить

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение российской фигуристки Евгении Медведевой сняться со второго этапа Кубка России, который будет проходить в Москве.
«Эта новость расстроила многих любителей фигурного катания и болельщиков Медведевой. Но Жене нужно дать время, ведь она только-только вернулась к тренеру.
Плюс очень многие спортсмены сейчас растренированы из-за отсутствия должной подготовки летом. И сейчас травмы, болезни являются данностью. И Женя, начав тренироваться с листа, возможно, где-то перетрудила спину.
Нужно Жене время подготовиться, и ни в коем случае ей не нужно спешить. Ей нужно спокойно вернуться, вспомнить работу в своём бывшем лагере», — цитирует Транькова РИА «Новости».
Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.
- 8 октября 2020
-
18:23
-
17:52
-
16:42
-
16:28
-
16:23
-
15:35
-
14:06
-
14:03
-
13:32
-
12:58
-
12:54
-
12:45
-
12:29
-
12:27
-
11:48
-
11:33
-
11:00
-
09:43
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:04
-
21:50
-
21:42
-
21:26
-
20:20
-
20:05
-
19:41
-
19:28
-
19:08
-
18:16
-
18:02
-
17:34
-
15:41
-
13:26
-
12:37
-
12:17