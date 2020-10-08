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Траньков: Медведевой ни в коем случае не нужно спешить

Траньков: Медведевой ни в коем случае не нужно спешить
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение российской фигуристки Евгении Медведевой сняться со второго этапа Кубка России, который будет проходить в Москве.

«Эта новость расстроила многих любителей фигурного катания и болельщиков Медведевой. Но Жене нужно дать время, ведь она только-только вернулась к тренеру.

Плюс очень многие спортсмены сейчас растренированы из-за отсутствия должной подготовки летом. И сейчас травмы, болезни являются данностью. И Женя, начав тренироваться с листа, возможно, где-то перетрудила спину.

Нужно Жене время подготовиться, и ни в коем случае ей не нужно спешить. Ей нужно спокойно вернуться, вспомнить работу в своём бывшем лагере», — цитирует Транькова РИА «Новости».

Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.

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Новости. Фигурное катание
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