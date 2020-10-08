Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Загитовой подарили красивый букет цветов и портрет, нарисованный карандашом

Загитовой подарили красивый букет цветов и портрет, нарисованный карандашом
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «сториз» «инстаграма» подарок, который она получила. На фото представлен букет нежных роз и портрет спортсменки, нарисованный карандашом.

«Спасибо большое, очень красиво», — написала Загитова.

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. А в начале нового сезона стало известно, что спортсменка поступила в ВУЗ, а также стала ведущей телешоу «Ледниковый период». При этом пока неизвестно, будет ли Загитова участвовать в каких-либо соревнованиях.

Ранее она снялась с контрольных прокатов сборной России, а также отказалась выступить на этапах Кубка России. Без участия в этих соревнованиях она не сможет попасть в национальную команду.

Алина Загитова показала фото с огромным букетом роз. Он составлен в форме цветка
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020