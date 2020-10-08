Загитовой подарили красивый букет цветов и портрет, нарисованный карандашом
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «сториз» «инстаграма» подарок, который она получила. На фото представлен букет нежных роз и портрет спортсменки, нарисованный карандашом.
«Спасибо большое, очень красиво», — написала Загитова.
В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. А в начале нового сезона стало известно, что спортсменка поступила в ВУЗ, а также стала ведущей телешоу «Ледниковый период». При этом пока неизвестно, будет ли Загитова участвовать в каких-либо соревнованиях.
Ранее она снялась с контрольных прокатов сборной России, а также отказалась выступить на этапах Кубка России. Без участия в этих соревнованиях она не сможет попасть в национальную команду.
Алина Загитова показала фото с огромным букетом роз. Он составлен в форме цветка
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