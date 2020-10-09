Алина Загитова стала гостем передачи «Доброе утро» на Первом канале. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова приняла участие в передаче «Доброе утро», которая выходит на Первом канале. Спортсменка поделилась соответствующими фотографиями в «Инстаграме».
«В студии «Доброго утра» на Первом канале. Желаю всем отличного дня и хорошего настроения», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Алина повзрослела, так держать».
«Наша взрослая уверенная красотка! Дерзай, покоряй новые вершины! Ты талантлива, бесстрашна и целеустремлённая, всё получится! Любим!»
«Прекрасная леди, очень рады видеть вас с экранов ТВ».
«Алина, ты нереальная красотка! Мне так нравится, какой ты становишься уверенной и прекрасной! Дальше — больше».
- 9 октября 2020
-
10:36
-
10:31
-
10:00
-
09:21
- 8 октября 2020
-
23:48
-
23:43
-
22:52
-
21:53
-
18:23
-
17:52
-
16:42
-
16:28
-
16:23
-
15:35
-
14:06
-
14:03
-
13:32
-
12:58
-
12:54
-
12:45
-
12:29
-
12:27
-
11:48
-
11:33
-
11:00
-
09:43
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:04
-
21:50
-
21:42
-
21:26
-
20:20
-
20:05
-
19:41
-
19:28