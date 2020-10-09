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Алина Загитова стала гостем передачи «Доброе утро» на Первом канале. Фото

Алина Загитова стала гостем передачи «Доброе утро» на Первом канале. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова приняла участие в передаче «Доброе утро», которая выходит на Первом канале. Спортсменка поделилась соответствующими фотографиями в «Инстаграме».

«В студии «Доброго утра» на Первом канале. Желаю всем отличного дня и хорошего настроения», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Алина повзрослела, так держать».
«Наша взрослая уверенная красотка! Дерзай, покоряй новые вершины! Ты талантлива, бесстрашна и целеустремлённая, всё получится! Любим!»
«Прекрасная леди, очень рады видеть вас с экранов ТВ».
«Алина, ты нереальная красотка! Мне так нравится, какой ты становишься уверенной и прекрасной! Дальше — больше».

Алина Загитова показала фото с огромным букетом роз. Он составлен в форме цветка
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