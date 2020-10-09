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Загитова рассказала о проблеме, с которой столкнулась в роли ведущей «Ледникового периода»

Загитова рассказала о проблеме, с которой столкнулась в роли ведущей «Ледникового периода»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как осваивается с ролью ведущей телешоу «Ледниковый период», и призналась, что столкнулась с проблемой. Спортсменка является ведущей проекта вместе с чемпионом ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.

«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А там внутри идёт выступление, а потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист.

В этом проблема: надо резко, быстро, чётко сказать в нужный момент, вести диалог с участниками», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Также Алина объяснила, почему «Ледниковый период» стоит того, чтобы его смотреть.

«Во-первых, вы насытитесь радостью, и будет некий стимул идти заниматься спортом, потому что спорт – это здоровье», — добавила она.

Алина Загитова стала гостем передачи «Доброе утро» на Первом канале. Фото
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